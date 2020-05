Lançamento de astronautas da Nasa com foguete da SpaceX é adiado

O lançamento do foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, por meio de uma nave com dois astronautas da Nasa a bordo, foi suspenso nesta quarta-feira (27) devido a condições meteorológicas desfavoráveis no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA).

Este seria o primeiro voo espacial rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir de solo americano em nove anos. A nova data, de acordo com a SpaceX, é neste sábado (30).

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020