Latam suspende operações na Argentina por tempo indeterminado

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A Latam suspendeu as operações na Argentina



A Latam anunciou nesta quarta-feira (17) a suspensão por tempo indeterminado da filial na Argentina. Em comunicado, a empresa explicou a decisão devido às “atuais condições da indústria local”.

Segundo o grupo, a pandemia de Covid-19 agravou a situação econômica no país e não possibilita “a viabilidade de um projeto sustentável”.

“A Latam Airlines Argentina interrompe suas operações no país, tanto de passageiros como de carga, por tempo indeterminado. Este fato gerou a apresentação de um Procedimento Preventivo de Crise no Ministério do Trabalho”, informou em comunicado.

A empresa avisou que deixará de voar para 12 destinos domésticos na Argentina, mas esclareceu que manterá os destinos internacionais Brasil, Estados Unidos, Chile e Peru, que continuarão sendo operados por outras filiais do grupo quando acabarem as restrições para voos no país, no dia 1º de setembro.

A Latam Argentina emprega diretamente 1.715 pessoas.

*Com EFE