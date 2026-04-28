Le Pen critica ‘trumpificação’ de Macron: ‘Linguagem grosseira’

“Ele está adotando uma linguagem extremamente grosseira”

Marine Le Pen -



A líder de extrema direita Marine Le Pen, do partido Agrupamento Nacional (RN), denunciou nesta terça-feira o que considera a “trumpificação” do presidente francês, Emmanuel Macron, e criticou o uso de uma “linguagem extremamente grosseira” por parte do chefe de Estado da República, especialmente ao criticar os “loucos” que atacam os profissionais de saúde vindos da Argélia.

“Quero chamar a atenção para a ‘trumpificação’ de Emmanuel Macron. Pode-se entender que ele está seguindo os passos do presidente dos Estados Unidos, adotando uma linguagem extremamente grosseira”, afirmou Le Pen durante uma coletiva de imprensa. Assim, lamentou que “toda essa suposta indignação” diante do fato de que os médicos de fora da União Europeia devam se submeter a novos exames em solo francês “seja desnecessária”

Nesse sentido, a líder da Agrupação Nacional defendeu esses exames, que considera “perfeitamente normais para garantir que os médicos estrangeiros sejam submetidos a avaliações, tal como já fazem os médicos franceses”. “Isso garantirá atendimento médico de qualidade para todos“, observou ela, segundo informações coletadas pelo jornal ‘Le Figaro’.

Suas palavras foram proferidas um dia depois de Macron criticar os “lunáticos” que atacam a Argélia diante da chegada de numerosos médicos que emigram para a França para trabalhar. O presidente francês demonstrou então sua indignação com o fato de que esses profissionais “não têm vida fácil” ao chegarem ao território francês para poderem exercer a profissão.

“É um caos. Está me deixando louco. É a loucura do sistema francês”, disse ele durante uma visita a um hospital no departamento de Ariège, onde conversou com um médico de origem argelina.

Dados do governo indicam que mais de um terço dos cerca de 19 000 médicos registrados no PADHUE (Profissionais com diplomas obtidos fora da União Europeia, na sigla em francês) se formaram na Argélia, o que representa, de longe, o maior grupo.

*via Estadão Conteúdo