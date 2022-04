Le Pen reconhece derrota para Macron e considera seu resultado como uma forma de ‘esperança’

Candidata disse que não vai desistir e irá liderar uma campanha para reunir todos aqueles que querem unir forças contra o francês

EFE/EPA/IAN LANGSDON Marine Le Pen foi derrotada por Emmanuel Macron pela segunda eleição consecutiva



Marine Le Pen reconheceu neste domingo, 24, a derrota na eleição presidencial da França para Emmanuel Macron. Essa é a segunda vez que a candidata chega ao 2º turno da disputa, mas não consegue a vitória. Após as primeiras projeções que concedem o francês como vencedor, ela realizou um pronunciamento referente ao resultado. “Nesta derrota vejo uma forma de esperança. Este resultado representa para nossos líderes e para os líderes europeus um desafio que eles não podem ignorar, assim como a aspiração por uma grande mudança”. Apesar do reconhecimento, a ultradireitista denunciou “métodos desleais” e considerou que seus resultados, que as projeções cifram em mais de 40% dos votos, “são uma vitória em si mesmos”. Le Pen não especificou, no entanto, nenhum dos “métodos desleais”, limitando-se a indicar que são “os mesmos que os cidadãos sofrem diariamente”.

