Leão XIV nomeia nova freira para alto cargo no Vaticano

O papa Leão XIV nomeou a freira italiana Tiziana Merletti como secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada, seguindo o exemplo de Francisco na nomeação de mulheres para chefiar as instituições do Vaticano. Irmã Merletti, 66 anos, foi superiora geral das Irmãs Franciscanas dos Pobres e agora se juntará à liderança do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, anunciou a Santa Sé nesta quinta-feira (22).

Hoje, este dicastério é liderado pela prefeita, Simona Brambilla, acompanhada por um pró-prefeito, o cardeal salesiano espanhol Ángel Fernández Artime.

Irmã Merletti nasceu em 30 de setembro de 1959 na cidade de Pineto (centro) e, depois de entrar para o convento, em 1984 se formou em Direito pela Universidade de Teramo, obtendo posteriormente o doutorado em Direito Canônico pela Universidade Lateranense de Roma.

Entre 2004 e 2013, foi superiora geral dos Irmãos Franciscanos dos Pobres e atualmente leciona na Faculdade de Direito Canônico da Universidade Antonianum, em Roma.

