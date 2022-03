Leclerc vence GP do Bahrein em dobradinha da Ferrari; Hamilton fica em 3º

Dois carros da Red Bull abandonaram a prova na última volta; equipe italiana não conseguia a primeira e a segunda colocação em uma corrida desde 2019

Reprodução/Twitter/F1 Charles Leclerc e Carlos Sainz conquistaram o primeiro e segundo lugar para a Ferrari



Charles Leclerc venceu neste domingo, 20, a primeira corrida do ano da temporada da Fórmula 1 de 2022. O espanhol Carlos Sainz, companheiro de equipe do monegasco, ficou em segundo, garantindo a primeira dobradinha da Ferrari desde 2019. Para fechar o pódio do GP do Bahrein, o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes. Pole position, Leclerc protagonizou a corrida, protegendo o primeiro lugar dos constantes ataques de Max Verstappen, campeão da temporada de 2021. O holandês, no entanto, teve que abandonar a corrida a quatro voltas do fim após uma falha do motor. O mexicano Sérgio Perez, também da Red Bull, rodou ao tentar se defender do ataque de Hamilton e saiu da disputa. A RBR terminou o GP com 0 pontos.

Outro piloto que não conseguiu finalizar a corrida foi o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Depois de um problema elétrico, o carro entrou em chamas. O safety car foi acionado para retirar o veículo da pista. A Mercedes, heptacampeã do Campeonato de Construtores, assim como tinha demonstrado a pré-temporada e os treinos desta semana, sofreu com as “golfinhadas”. A saída das duas Red Bull’s, no entanto, garantiu o pódio para Hamilton e o quarto lugar para George Russell, que teve a sua estreia neste domingo na equipe alemã. Kevin Magnussen, da Haas, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, Esteban Ocon, da Alpine, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, Fernando Alonso, da Alpine, e Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, fecharam o top 10.