Leões comem o próprio rabo para não morrerem de fome em zoológico no México

Imagens mostram os animais da Fundação Black Jaguar-White Tiger famintos e vivendo em condições precárias

Reprodução/Instagram/ arturoislasallende Animais da Fundação Black Jaguar-White Tiger viviam em situação precária



Leões da Fundação Black Jaguar-White Tiger em Tlalpan, na cidade do México, comeram os seus próprios rabos para não morrerem de fome. As imagens viralizaram nas redes sociais após uma denúncia e causou indignação entre os internautas. Nos vídeos compartilhados é possível ver os animais com o rabo decepado. O ator Arturo Islas Allende, foi um dos denunciantes. Em uma publicação no Intagram ele escreveu: “Ele comeu o próprio rabo, como dezenas de felinos naquele lugar @eduardoserio Por quê? O que eles fizeram com você? Por que você os pagou assim?” questionou. “Essas são as primeiras imagens de dentro de hoje”, acrescentou. As gravações são de terça-feira, 5 de julho. “TESTEMUNHO CRUEL da realidade, se você seguisse a base seria excelente se todas as pessoas que ainda gostam daquele lugar compartilhassem esse post com ele”, continuou na publicação. “Muitas pessoas nos Estados Unidos precisam ver isso e reagir, Black Jaguar White Tiger ACABOU!!!”, finalizou Allende. O lugar atualmente se encontra sob o controle das autoridades e o proprietário, Eduardo Mauricio Moises, que também é investigado por vender e criar ilegalmente filhotes de leão, tigre, onça e leopardo, está foragido. Segundo as autoridades locais, os animais vão ser resgatados e cuidados por veterinários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arturo Islas Allende (@arturoislasallende)