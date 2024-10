Líbano dispara 90 foguetes contra Israel, diz exército israelense

A maioria foi interceptada ou caiu em áreas abertas, mas projéteis atingiram Deir al-Asad, no norte, onde três pessoas ficaram feridas, e na cidade próxima de Karmiel, danificando um edifício residencial

Ahmad GHARABLI / AFP Fumaça subindo perto da cidade israelense de Karmiel, no local de um ataque de foguete vindo do sul do Líbano



O Exército israelense disse que cerca de 90 foguetes foram disparados, neste sábado (5), do Líbano em direção a Israel. A maioria foi interceptada ou caiu em áreas abertas, mas vários projéteis atingiram a cidade árabe de Deir al-Asad, no norte, onde a polícia informou que três pessoas ficaram levemente feridas, e na cidade próxima de Karmiel, danificando um edifício residencial. Sirenes de alerta têm tocado o dia todo no norte de Israel.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O anúncio acontece após os terroristas do Hamas dizerem que um de seus membros foi morto em um ataque israelense no Vale do Bekaa, no Líbano. Mohammed Lweis fazia parte da ala militar do grupo, as Brigadas Qassam.

Horas antes, o Hamas também anunciou a morte de outro membro de sua ala militar, além de sua esposa e duas filhas no bombardeio israelense em um campo de refugiados palestinos perto de Trípoli, no norte do Líbano. “Said Attala Ali, sua esposa e duas de suas filhas foram mortos em um bombardeio sionista contra a sua casa no campo de Beddawi”, afirmou o Hamas em comunicado.

Hezbollah diz ter disparado foguetes contra base em Israel

O movimento terrorista libanês Hezbollah anunciou, neste sábado (5), ter disparado foguetes contra a base aérea de Ramat David, perto da cidade de Haifa, no norte de Israel, localizada a cerca de 45 quilômetros da fronteira com o Líbano. Em comunicado, o movimento islamista pró-Irã afirmou ter atingido com um míssil um tanque Merkava israelense no sul do Líbano.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP

Publicado por Carolina Ferreira