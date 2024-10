Líbano diz que cerca de 40 socorristas morreram em bombardeios israelenses nos últimos três dias

Desde o início dos confrontos entre Israel e o grupo islamista libanês, 1.974 pessoas morreram, incluindo 127 crianças, e mais de 9.350 ficaram feridas

Fadel ITANI / AFP Nesta semana, Israel anunciou que suas tropas iniciaram ataques terrestres em partes do sul do Líbano



Ao menos 40 socorristas e bombeiros morreram em bombardeios israelenses no Líbano nos últimos três dias, disse o Ministério da Saúde libanês nesta quinta-feira (3). No total, 97 socorristas e bombeiros morreram e 188 ficaram feridos desde o início dos combates entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah em outubro do ano passado, disse o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad. Este balanço inclui agentes de organizações vinculadas ao Hezbollah e outros grupos. Desde o início dos confrontos entre Israel e o grupo islamista libanês, 1.974 pessoas morreram, incluindo 127 crianças, e mais de 9.350 ficaram feridas, acrescentou o ministro. Após quase um ano de disparos entre as fronteiras, iniciados no começo da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, as autoridades israelenses transferiram o foco de suas operações para o Líbano, onde os intensos bombardeios obrigaram centenas de milhares de pessoas a fugir. Nesta semana, Israel anunciou que suas tropas iniciaram ataques terrestres em partes do sul do Líbano, um reduto do movimento pró-Irã.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP