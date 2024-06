Líder da direita francesa pede voto histórico contra Emmanuel Macron

Jordan Bardella destacou a necessidade de uma grande participação popular para expressar a insatisfação com o atual governo; eleições legislativas estão marcadas para 30 de junho e 7 de julho

MOHAMMED BADRA/EFE/EPA Jordan Bardella lidera o partido Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen



O líder da direita francesa, Jordan Bardella, fez um apelo por um voto histórico contra o presidente Emmanuel Macron nas eleições legislativas marcadas para 30 de junho e 7 de julho. Bardella, que lidera o partido Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, destacou a necessidade de uma grande participação popular para expressar a insatisfação com o atual governo. As pesquisas indicam que os partidos de direita, incluindo os conservadores e a extrema direita, estão pontuando cerca de 36%, enquanto Macron tem um desempenho entre 19% e 21%. As eleições na França, que ocorrem em um sistema semipresidencialista, onde o primeiro-ministro também possui um papel significativo. Bardella, de 28 anos, pode se tornar o próximo premiê caso a direita consiga a maioria absoluta no parlamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A esquerda francesa também formou uma coalizão, unindo partidos moderados e radicais, com o objetivo de impedir o avanço da direita. As eleições legislativas na França são realizadas em dois turnos, com o primeiro acontecendo em uma semana, e o segundo, na primeira semana de julho. O resultado dessas eleições será crucial para determinar se os últimos três anos do governo de Macron serão marcados por um impasse político, caso o presidente e o primeiro-ministro sejam de partidos opostos. Com a crescente polarização política na França, a participação popular nas urnas será determinante para o futuro do país. A mobilização de eleitores tanto da direita quanto da esquerda poderá definir o rumo das políticas públicas e a estabilidade do governo. A expectativa é que essas eleições legislativas sejam um termômetro da insatisfação ou aprovação do governo Macron, refletindo o clima político e social que permeia a nação.

*Com informações do correspondente Luca Bassani