Avião que tinha líder do Grupo Wagner na lista de passageiros cai e mata todos a bordo

Presença de Yevgueni Prigozhin no voo não foi confirmada oficialmente; mercenário liderou um motim contra Moscou no final do junho

Handout / Telegram/ @concordgroup_official / AFP Prigozhin liderou um motim contra Moscou no final de junho



O líder do Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, morreu nesta quarta-feira, 23, em um acidente de avião, informou a agência de notícias russa Tass. Ele supostamente estava em uma aeronave particular que caiu perto da localidade de Kuzhenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer Legacy. Eles informaram que o nome de Prigozhin aparece na lista de passageiros do voo acidentado junto a outras nove pessoas – eram três pilotos e sete passageiros – deste avião que faria o voo entre Moscou e São Petersburgo. “Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que aconteceu na região de Tver esta noite. De acordo com a lista de passageiros, o nome e o sobrenome de Yevgeny Prigozhin foram incluídos nesta lista”, observou a agência. “Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram”, informou o Ministério russo de Situações de Emergência, um pouco antes, no Telegram. “O Ministério russo para Situações de Emergência está realizando operações de busca”, completou. A informação, contudo, ainda não foi oficialmente confirmada.

O canal de notícias russo Mash postou no Telegram um vídeo da suposta aeronave caindo. O canal acrescenta ainda que testemunhas ouviram “dois estalos fortes” instantes antes da queda. Segundo o jornal russo ‘The Moscow Times’, o ministério informou que oito corpos foram recuperados no local da queda do jato particular Embraer Legacy. Sob condição de anonimato, um funcionário do The Moscow Times disse acreditar que nem o acidente, nem a sua localização foram coincidências. “Não muito longe da residência do presidente em Valdai, há quatro divisões de S-300 PMU1s [sistemas de defesa antimísseis] guardando o céu. Em 24 de junho — uma marcha sobre Moscou. E em 24 de agosto — dois mísseis. Tudo faz sentido. Veja como ele estava caindo, foi abatido. O avião caiu do céu”, disse. O governador da região de Tver, Igor Rudenya, assumiu “controle pessoal” sobre a resposta à queda do avião, disse seu serviço de imprensa à mídia estatal, acrescentando que o avião era uma aeronave civil. O canal Gray Zone, no Telegram, afiliado a Wagner, afirmou que o avião havia sido abatido pelos sistemas de defesa aérea dos militares russos. Segundo um jornalista russo, citando uma fonte não identificada, Prigozhin estava voltando da África – local a qual o Grupo Wagner opera há anos – e seria um milagre se ele não tivesse dentro da aeronave. Até o momento, o secretário de imprensa do líder paramilitar se recusou a comentar o incidente.

Prigozhin liderou no final de junho um motim contra o Estado-Maior russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, liderada por seus homens, que capturaram brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. O líder do Wagner desistiu rapidamente desse motim, ocorrido em meio ao conflito na Ucrânia. A rebelião terminou na noite de 24 de junho, com um acordo que previa a partida de Prigozhin para Belarus. Pelo mesmo pacto, seus combatentes poderiam se juntar a ele no país vizinho, somar-se ao Exército regular russo, ou retornar à vida civil. Na noite de segunda-feira (22), Prigozhin apareceu em um vídeo publicado por grupos próximos a Wagner nas redes sociais, dizendo estar na África. Em uma paisagem desértica, ele afirma que estava trabalhando para “tornar a Rússia ainda maior em todos os continentes, e a África, ainda mais livre”. Na terça-feira, o líder do grupo Wagner tinha aparecido em um vídeo publicado em um canal do Telegram recrutando novos combatentes para implantação na África, contudo, não se sabe onde ele estava no momento da gravação.