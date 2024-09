Líder opositora pede ao mundo que reconheça Urrutia como ‘presidente eleito’ da Venezuela

Corina reafirmou seu apelo às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas e às diversas forças policiais para que ‘cumpram seu dever, que é defender a soberania popular’

Henry Chirinos/EFE “Pedimos à comunidade internacional, e ratificamos hoje mais do que nunca, que proceda com o reconhecimento de Edmundo González Urrutia como presidente eleito”, declarou



A líder opositora María Corina Machado pediu nesta segunda-feira (9) à comunidade internacional que reconheça o candidato antichavista Edmundo González Urrutia como “presidente eleito” da Venezuela, apesar de o presidente do país, Nicolás Maduro, ter sido proclamado vencedor das eleições de 28 de julho pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). “Pedimos à comunidade internacional, e ratificamos hoje mais do que nunca, que proceda com o reconhecimento de Edmundo González Urrutia como presidente eleito”, declarou a ex-deputada, principal apoiadora do líder da Plataforma Unitária Democrática (PUD), o maior bloco de oposição ao governo Maduro.

Para ela, as “pressões” e a “coerção” denunciadas pelo ex-candidato durante sua viagem da Venezuela para a Espanha neste fim de semana, após um pedido de asilo e a concessão de salvo-conduto pelo governo, aumentam “a urgência de proceder” ao seu “reconhecimento”. Machado enfatizou que hoje “nenhum governo democrático reconheceu a fraude de Nicolás Maduro” e ressaltou que “a base do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), as Forças Armadas e a polícia”, assim como os países “aliados ao regime”, sabem que Urrutia “é o presidente eleito e será assim, esteja ele na Venezuela ou em qualquer lugar do mundo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ela também afirmou que, apesar da saída do líder da PUD do país, cujos detalhes serão divulgados “no devido tempo”, a “agenda e a estratégia permanecem as mesmas” e serão desenvolvidas com “inteligência, resiliência, audácia e prudência”. “Se a saída de Edmundo muda alguma coisa, de alguma perspectiva, pode aumentar o risco para mim, não sei, mas, em todo caso, decidi ficar na Venezuela e acompanhar a luta daqui enquanto ele faz isso de fora”, reiterou.

A líder opositora reafirmou seu apelo às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) e às diversas forças policiais para que “cumpram seu dever, que é defender a soberania popular, e não atuem em violação dos direitos humanos”. Machado fez as declarações durante a apresentação de um documento assinado por mais de 200 venezuelanos, representando diferentes setores e organizações, para reivindicar a vitória eleitoral de Urrutia.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte