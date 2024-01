Líder supremo do Irã pede que Estados muçulmanos cortem laços com Israel

Ali Khamenei acredita que um cessar-fogo na região seria colocar o poder nas mãos do “inimigo perverso”

EFE/EPA/SUPREME LEADER OFFICE Ali Khamenei é o líder supremo do Irã



O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, fez um apelo aos Estados islâmicos para que cortem todos os laços com Israel, tanto econômicos quanto políticos, e para que deixem de defender apenas um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Segundo informações do jornal “Financial Times”, Khamenei acredita que um cessar-fogo na região está nas mãos do “inimigo perverso” e que os líderes muçulmanos deveriam romper os laços vitais com o regime sionista e interromper qualquer tipo de ajuda e apoio para enfraquecer o inimigo.

Essas declarações do líder iraniano surgem em um momento em que os países árabes estão trabalhando em uma proposta para garantir um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, além da libertação de reféns em Gaza. Essa proposta faz parte de um plano maior que visa a criação de um Estado palestino. Além disso, a Cruz Vermelha dos países islâmicos acusa Israel de mirar pessoas nas proximidades de um hospital em Gaza, agravando ainda mais a situação na região, que também possui pontos sem internet e energia há alguns dias.