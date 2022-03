Ligação com a Rússia e recado a Putin: veja os principais trechos do vídeo de Schwarzenegger que viralizou

Estrela de Hollywood e ex-governador da Califórnia utilizou as redes sociais para dizer que o Kremlin mente ao povo russo e pedir o fim da guerra na Ucrânia

Reprodução/Instagram/schwarzenegger Ator utilizou as redes sociais para pedir o fim do ataque à Ucrânia



O ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, mostrando uma ligação com o povo russo e mandando um recado direto para o presidente do país, Vladimir Putin. Em vídeo publicado na quinta-feira, 17, em seu Instagram e seu Twitter, o astro de Hollywood disse que o Kremlin está mentindo aos russos quando diz que está invadindo a Ucrânia para ‘desnazificar’ o país. Além disso, ele pediu para que Putin suspenda o ataque. No começo do vídeo, o astro conta histórias e diz possuir uma grande relação com a Rússia e seu povo. “Desde quando eu tinha 14 anos, eu sinto nada mais que afeto e respeito pelo povo russo. A força e a compaixão do povo russo sempre me inspiraram. É por isso que eu espero que vocês me permitam contar a verdade sobre a guerra na Ucrânia e o que tem acontecido lá”, disse o americano, que continuou.

Em seguida, Schwarzenegger fala sobre as mentiras contadas pelo governo russo, ressaltando que a Ucrânia tem um presidente judeu e que os ucranianos não começaram a guerra. “Eu sei que o governo de vocês lhes disse que essa é uma guerra para desnazificar a Ucrânia. Desnazificar a Ucrânia? Isso não é verdade. A Ucrânia é um país com um presidente judeu, que devo complementar, teve 3 tios paternos mortos pelos nazistas. Então vejam, a Ucrânia não começou essa guerra. Muito menos nacionalistas ou nazistas. Aqueles no poder no Kremlin começaram essa guerra. Essa não é a guerra do povo russo”, disse o ator no vídeo. “Também não te contaram a verdade sobre as consequências dessa guerra na própria Rússia. Eu lamento informá-los que milhares de soltados russos foram mortos. Eles foram pegos no meio do fogo cruzado entre ucranianos lutando pelo seu país e líderes russos lutando pela conquista”, continuou.

Por fim, o astro se referiu diretamente a Putin, dizendo que ele, como líder da invasão russa, tem o poder de parar a guerra. Além disso, Schwarzenegger exaltou o trabalho dos russos que têm saído às ruas para protestarem contra a invasão da Ucrânia. “Eu peço que vocês me ajudem a espalhar a verdade. Façam seus colegas russos saberem da catástrofe humana que acontece na Ucrânia. E, ao presidente Putin, eu digo: ‘Você começou essa guerra. Você está liderando essa guerra. Você pode parar essa guerra’. Vou encerrar com uma mensagem para todos os russos que têm protestado nas ruas contra a invasão à Ucrânia. O mundo tem visto sua bravura”, afirmou o ator.