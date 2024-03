Lima é escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

votação contou com a participação de 40 Comitês Olímpicos nacionais, sendo que 12 deles tinham direito a dois votos por já terem sediado edições anteriores dos jogos

Cris BOURONCLE / AFP Diretor Executivo da corporação Legado, que administra a infraestrutura deixada pelos Jogos Pan-Americanos de 2019, reage em Lima ao resultado da votação que escolheu Lima em vez de Assunção, no Paraguai



Lima, no Peru, foi anunciada nesta terça-feira, 12, durante uma Assembleia Geral Extraordinária da Organização Esportiva Pan-Americana (Panam Sports) realizada em Miami, como a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. O anúncio foi feito pelo presidente da Panam Sports, Neven Ilic, que declarou que Lima, Peru, recebeu 28 votos, garantindo assim a realização do evento na cidade. A votação contou com a participação de 40 Comitês Olímpicos nacionais, sendo que 12 deles tinham direito a dois votos por já terem sediado edições anteriores do Pan. Com essa decisão, Lima terá a oportunidade de sediar os Jogos Pan-Americanos novamente, oito anos após ter sido a sede em 2019.

*Reportagem produzida com auxílio de IA