Liz Truss nomeia primeiro gabinete com mulheres e negros em cargos no Reino Unido

Até então, as posições eram chefiadas por homens brancos

Susannah Ireland / AFP Primeira-ministra Liz Truss nomeou pela primeira vez mulheres e negros para assumirem quatro cargos principais no Reino Unido



A primeira-ministra Liz Truss nomeou pela primeira vez, nesta terça-feira, 6, mulheres e negros para assumirem quatro cargos principais no Reino Unido. Até então, as posições eram chefiadas por homens brancos. A nova formação foi feita após Truss tomar posse. Para vice-primeira-ministra foi escolhida Therese Coffey – que é aliada da primeira-ministra e que também vai comandar a pasta da Saúde. Já para as posições de secretários das Relações Exteriores, das Finanças e do Interior, foram nomeados os filhos de imigrantes Kwasi Kwarteng, James Cleverley e Suella Braverman, respectivamente. Dos quatro novos nomes para os cargos, dois representam marcos históricos. Um deles é que o Reino Unido nunca tinha tido uma vice-primeira-ministra mulher ou um chanceler negro. Outro é que o Ministério do Interior será comandado pela segunda vez por uma mulher de minoria étnica. Braverman entra no lugar Priti Patel como responsável pelas áreas de segurança e imigração. No Ministério de Finanças, Cleverley assume no lugar de Rishi Sunak, de origem indiana, que também não era branco.