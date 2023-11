Localizar, expor e detonar: veja como Israel opera em Gaza para destruir túneis usados pelo Hamas

Porta-voz das Forças Israelenses, Daniel Hagari, detalhou como a operação funciona e enfatizou que o objetivo é destruir as armas do inimigo

Reprodução/Twitter/@IDF Israel destroi tuneis utilizados pelo Hamas em Gaza



As Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) compartilharam nas redes sociais um vídeo em que mostram como funciona a engenharia para localizar os túneis usados pelo Hamas e a maneira em que destroem esses espaços. “Os engenheiros de combate das IDF estão atualmente a trabalhar para expor e destruir a infraestrutura terrorista do Hamas em Gaza, incluindo túneis”, escreveram no X (antigo Twitter). “O armazenamento de água e oxigênio descoberto dentro dos túneis indica os preparativos do Hamas para estadias prolongadas no subsolo”, acrescentam. No material que foi compartilhado é possível ver o tamanho do lugar e, como sinalizado por um dos soldados, a utilização de baterias de carro para conectar o filtro de ar ao subsolo. Segundo o Exército israelense, desde o começo da guerra, em 7 de outubro, 130 entradas de túneis foram destruídas. Também por meio das redes sociais, Daniel Hagari, porta-voz da IDF, detalhou como a operação funciona e enfatizou que o objetivo é destruir as armas do inimigo, localizar, expor e detonar os túneis. “As atividades dos guerreiros engenheiros dentro das equipes de combate que lutam em Gaza inclui destruir as armas do inimigo, localizar, expor e detonar poços de túneis”, escreveu.

“Com a expansão da operação terrestre na Faixa de Gaza, os combatentes estão a frustrar a infraestrutura terrorista do Hamas”, continuou. Segundo Haragi, na atividade dos combatentes da 460ª Brigada de Combate para localizar e destruir infraestruturas subterrâneas, 130 poços de túneis e o quartel-general do Hamas foram destruídos pelas forças de engenharia da brigada. “É possível perceber a preparação do inimigo para uma permanência prolongada nos túneis conectando-se a meios de água e oxigênio”, contou. “Na operação de uma equipe de combate da Brigada Nahal, os combatentes invadiram um posto de treinamento no norte da Faixa de Gaza da organização terrorista Hamas”, informando que os túneis foram localizados sob o posto e depois de expostos, os poços do posto foram destruídos.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas’ preparations for prolonged stays underground. 130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023