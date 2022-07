Lufthansa cancela mais de mil voos devido à greve dos funcionários na Alemanha

Organização sindical Verdi exige um aumento salarial de 9,5%; companhia aérea informou que paralisação pode afetar operações de quinta e sexta-feira

EFE/EPA/RONALD WITTEK Aviões da Lufthansa em uma pista durante uma greve de alerta do pessoal de terra da companhia aérea alemã Lufthansa no aeroporto internacional de Frankfurt am Main



A companhia aérea alemã Lufthansa cancelou mais de mil voos nesta quarta-feira, 27, devido à greve dos funcionários. “A Lufthansa terá que cancelar quase toda a programação de voos em seus centros de Frankfurt e Munique na quarta-feira”, disse em comunicado. Os cancelamentos dos voos começaram na terça-feira, 26, e estima-se que mais de mil aviões não decolem, o que afeta cerca de 134 mil passageiros, informou a empresa. A greve é realizada pelos funcionários de terra, especialmente a manutenção, mas também os operadores de veículos de reboque de aeronaves, essenciais para o bom funcionamento do aeroporto. “O impacto da greve pode causar cancelamentos e atrasos ocasionais na quinta e sexta-feira”, acrescentou a companhia aérea no comunicado.

A greve acontece desde terça-feira e vai até quinta. Os funcionários exigem um aumento salarial de 9,5%. Essa paralisação vem em um momento em plena alta temporada na Europa e a poucos dias do início das férias escolares em duas regiões do sul da Alemanha. A Lufthansa já havia cancelado cerca de seis mil voos no verão europeu deste ano e nas últimas semanas, os passageiros sofrem longas esperas nos aeroportos e uma série de cancelamentos de voos por escassez de pessoal. Desde o levantamento das restrições sanitárias no início deste ano, as companhias aéreas e os aeroportos enfrentaram problemas para dar conta do forte aumento na demanda, depois de dois anos de pouco movimento, durante os quais perderam muitos funcionários. Estima-se que são necessários atualmente cerca de 7 mil trabalhadores no setor aéreo na Alemanha, segundo um estudo do instituto econômico IW, publicado no final de junho.