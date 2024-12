Luigi Mangione é acusado de assassinato como terrorismo

Suspeito está detido na Pensilvânia por porte de arma, aguardando sua extradição para Nova York, onde enfrentará o julgamento

Jeff Swensen/Getty Images/AFP Segundo relatos, Mangione sofria de dores crônicas nas costas e pode ter agido em retaliação ao sistema de saúde



O brutal assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, em Nova York, deixou os Estados Unidos e o mundo em estado de choque. O crime, que ocorreu em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, trouxe à tona questões profundas sobre o sistema de saúde americano. Luigi Mangione, de 26 anos, foi rapidamente identificado como o principal suspeito e enfrenta uma série de acusações, incluindo homicídio em primeiro grau e terrorismo. Atualmente, Mangione está detido na Pensilvânia por porte de arma, aguardando sua extradição para Nova York, onde enfrentará o julgamento.

O promotor Alvin Bragg destacou que o ataque foi meticulosamente planejado com o objetivo de semear o terror. No local do crime, foram encontradas cápsulas de balas com inscrições como “negar”, “defender” e “depor”, o que sugere uma crítica direta ao setor de seguros de saúde. Este detalhe levantou especulações sobre as motivações de Mangione, que, segundo relatos, sofria de dores crônicas nas costas e pode ter agido em retaliação ao sistema de saúde que ele considerava injusto.

A figura de Mangione rapidamente se tornou um símbolo controverso. Enquanto alguns o veem como um criminoso, outros o consideram um justiceiro social, lutando contra as desigualdades do sistema de saúde dos EUA. Uma campanha online foi lançada para arrecadar fundos para sua defesa legal, conseguindo mais de mil doações. Nas redes sociais, Mangione é amplamente admirado, não apenas por suas ações, mas também por sua aparência, o que gerou um debate acalorado sobre a romantização de atos violentos.

