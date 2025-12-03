Lula afirma esperar nova retirada de tarifas após ligação com Trump

Apesar de elogiar a retirada da sobretaxa de 40% imposta pelos EUA a alguns produtos brasileiros, o presidente pediu ao americano que acelerasse negociações para reduzir as taxas 22% restantes

Ricardo Stuckert/PR e Will Oliver/Pool/EFE/EPA Lula conversou por telefone com Donald Trump na terça-feira (2)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse acreditar que o Brasil terá boas notícias sobre revogação de tarifas impostas contra o país pelo governo americano. Lula conversou por telefone com Donald Trump na terça-feira (2).

“Da mesma forma que o povo teve uma notícia ruim quando o Trump anunciou a taxação, acho que está perto de ouvir uma notícia boa”, disse Lula em entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza.

Lula ligou para Trump quando estava na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no interior de Pernambuco. Apesar de elogiar a retirada da sobretaxa de 40% imposta pelos EUA a produtos brasileiros como café, carnes e frutas, o presidente pediu ao americano que acelerasse as negociações para reduzir as tarifas de 22% dos itens exportados pelo Brasil que ainda enfrentam esse problema.

Durante à entrevista à TV Verdes Mares, Lula também afirmou que fora dos holofotes, Trump “é outra pessoa”.

“Eu posso dizer que, toda vez que eu converso com o Trump, eu me surpreendo. Porque, muitas vezes, você vê o Trump na televisão, muito nervoso. Na conversa pessoal, ele é outra pessoa. Eu fiz questão de dizer para ele, temos dois Trump: o da televisão, e o da conversa pessoal”.

‘Boa conversa’, diz Trump

Na terça, após a ligação, em evento da Casa Branca para anunciar doação da Dell ao Trump Accounts, Trump foi questionado por jornalistas sobre o contato do presidente brasileiro.

Ele afirmou que uma “boa conversa” com o presidente do Brasil e elogiou Lula. “Eu gosto dele”. “Tivemos uma boa conversa. Falamos mais sobre o comércio e sanções econômicas contra o Brasil. Mas, sabem, gosto dele”, disse, sem acrescentar detalhes

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Foi a terceira vez que os mandatários conversaram desde as sanções impostas pelos EUA ao Brasil.

*Com Estadão Conteúdo