Lula chama embaixador na Argentina para reunião após Milei participar de evento com Bolsonaro

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, esteve em Brasília esta semana para reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A visita ocorreu logo após o presidente argentino, Javier Milei, participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Santa Catarina, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fontes do Itamaraty esclareceram que a visita não se trata de uma convocação para consultas, que no jargão diplomático indicaria um sério descontentamento. O objetivo das reuniões é analisar a relação bilateral entre Brasil e Argentina. Na segunda-feira (15), Bitelli participou de um almoço no Palácio do Itamaraty promovido por Lula para o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e deve retornar a Buenos Aires nos próximos dias. Durante as conversas com membros do governo federal, o embaixador será instruído a manter o pragmatismo para evitar que tensões políticas afetem as importantes trocas comerciais entre os dois países.

Na semana anterior, Milei deixou de participar da cúpula do Mercosul para estar na CPAC Brasil. Em seu discurso, ele afirmou que Bolsonaro enfrenta perseguição judicial, mas evitou atacar diretamente o presidente Lula. A relação entre o ultraliberal e o petista tem sido tensa, com trocas de farpas desde a campanha eleitoral argentina, na qual Milei chamou Lula de “corrupto”. O chefe do Executivo brasileiro não compareceu à posse do colega e espera um pedido de desculpas. O argentino diz que não se retratará e respondeu dizendo que Lula tem o “ego inflado”.

