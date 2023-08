Lula chega ao Paraguai para posse de Peña e reunião com Lugo

Esta será a terceira vez que Lula e Peña se encontrarão após o triunfo do presidente eleito do Paraguai nas eleições realizadas em abril

Ricardo Stuckert/PR Lula e Peña durante visita do paraguaio a Brasília em julho



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta segunda-feira, 14, ao Paraguai para participar da posse de Santiago Peña como novo presidente do país. A agenda oficial também inclui uma reunião particular com o ex-presidente e senador Fernando Lugo, que se recupera de um acidente cardiovascular sofrido em agosto do ano passado. Esta será a terceira vez que Lula e Peña se encontrarão após o triunfo do presidente eleito do Paraguai nas eleições realizadas em abril deste ano. Nos dias 16 de maio e 28 de julho, Peña viajou a Brasília para encontro com Lula, que o definiu como “um jovem inteligente” e que “entende” que o Brasil é um “parceiro privilegiado” do Paraguai.

Em ambos os casos, além de rever a ampla agenda bilateral, Lula e Peña discutiram a renegociação do tratado constitutivo da represa binacional de Itaipu, que já completou 50 anos, e a situação do Mercosul. O avião em que viajava o presidente pousou no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, que serve Assunção, por volta das 16h50 (horário local, 17h50 de Brasília). Além de Lula, confirmaram participação na posse de Peña os presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolívia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric, e Uruguai, Luis Lacalle Pou. O rei da Espanha, Felipe VI, que chegou pouco antes do presidente Lula, também participará.

* Com informações da EFE