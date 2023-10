Lula conversa com familiares de desaparecidos em Israel e diz que libertação de reféns é ‘prioridade’

Presidente manifestou solidariedade às famílias e também reiterou a necessidade de um corredor humanitário em Gaza; parentes dividiram histórias sobre jovens raptados pelo Hamas

Ricardo Stuckert/Divulgação/PR Lula disse que o Brasil está em luto e reiterou que tem tratado a libertação dos reféns com autoridades internacionais



O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou na manhã desta quinta-feira, 26, uma videoconferência com o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos para conversar com famílias de brasileiros e de israelenses que estão em Israel. “O presidente tem conversado com várias partes do conflito com preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e libertação dos reféns”, informou a Secretaria de Comunicação Social. Na conversa, os familiares dividiram histórias sobre a captura e da perda de contato com seus parentes: “Vários deles são jovens raptados pelo Hamas durante um festival de música. Alguns sofrem de doenças crônicas e estão sem seus remédios de uso contínuo. Na maior parte dos casos, sequer há evidência de que estejam vivos”.

Em solidariedade, Lula disse que o Brasil está em luto e reiterou que tem tratado a libertação dos reféns e a abertura de um corredor humanitário como prioridade, mantendo um diálogo com líderes internacionais. “O presidente Lula condenou ataques contra civis, em quaisquer circunstâncias, e enfatizou a importância de que as pessoas diretamente atingidas pelo terrorismo e pela guerra sejam ouvidas. Lembrou que, nos dois lados do conflito, há pessoas que desejam a paz.” disse a nota do Planalto. Participaram da reunião o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e os assessores especiais da Presidência, Celso Amorim e Clara Ant.