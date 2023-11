Lula conversa com presidente de Israel sobre libertação de reféns e repatriação de brasileiros em Gaza 

No diálogo, petista ainda repudiou os atos de antissemitismo e reiterou o empenho do governo para coibir essas manifestações

Reprodução Lula conversa com o presidente de Israel sobre a guerra no Oriente Médio



O Ministério das Relações Exteriores informou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, na tarde desta quinta-feira, 16. Segundo a pasta, o petista se comprometeu a reunir outras lideranças da América Latina para tentar libertar os reféns latino-americanos sequestrados pelo Hamas. No diálogo, Lula também agradeceu o governo israelense por apoiar a repatriação de 32 cidadãos nesta semana. O chefe do Executivo, inclusive, comunicou que está preparando uma nova lista com nomes de brasileiros e seus parentes palestinos. Herzog, por sua vez, afirmou que trabalhará para que esses cidadãos deixem a Faixa de Gaza o mais rápido possível. Na ligação telefônica, Lula ainda repudiou os atos de antissemitismo e reiterou o empenho do governo para coibir essas manifestações. Por fim, o representante do Brasil ainda mostrou preocupação com a crise humanitária em Gaza e consternação com a perda de vidas, em particular de crianças. Ao todo, quase 13 mil pessoas na guerra do Oriente Médio, sendo 11.500 do lado palestino.