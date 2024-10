Lula critica intromissão dos EUA em contrato de caças Gripen

Departamento de Justiça norte-americano pediu informações à Saab sobre a aquisição das 36 aeronaves pelo Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o pedido de informações feito pelos Estados Unidos à Saab sobre a aquisição dos caças Gripen pelo Brasil, ocorrida em 2014. Lula considerou essa solicitação uma “intromissão”, ressaltando que não faz sentido questionar um contrato já firmado e executado. A Saab, fabricante dos Gripen, revelou que recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos EUA para fornecer dados sobre a venda de 36 aeronaves, cujo valor totaliza US$ 4,5 bilhões. A empresa se comprometeu a colaborar com as investigações americanas. Vale destacar que tanto autoridades brasileiras quanto suecas já haviam analisado o processo de compra e não encontraram indícios de irregularidades.

O processo de aquisição dos caças teve início em 2006, durante a gestão de Lula, e foi finalizado em 2014. Em 2016, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra Lula, alegando tráfico de influência e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Zelotes. No entanto, essa ação foi suspensa pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que apontou a falta de provas e a parcialidade dos procuradores.

Os caças F-39 Gripen E/F possuem uma impressionante velocidade máxima de 2.400 km/h e são capazes de carregar até 7,2 toneladas de armamentos. A autonomia da aeronave varia, podendo atingir até 1.100 quilômetros com armamentos e até 4 mil quilômetros quando está vazia. As primeiras unidades começaram a operar na Força Aérea Brasileira em 2022, com um total de 40 aeronaves previstas no contrato, cuja montagem é realizada pela Saab em colaboração com a Embraer.

