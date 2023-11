Lula deseja ‘boa sorte’ ao novo governo e diz que Brasil está ‘à disposição dos irmãos argentinos’

Petista foi criticado pelo vencedor das eleições argentinas durante a campanha; relações entre os dois países pode ficar abalada

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Em Buenos Aires, Lula cumprimenta representantes das Mães e Avós da Praça de Maio



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou pelo X (antigo Twitter) sobre o resultado das eleições argentinas, que consagraram o ultraliberal Javier Milei como vencedor. Lula desejou “boa sorte e êxito” ao novo governo, mas em nenhum momento tocou no nome do candidato do partido A Liberdade Avança, que fez diversas críticas ao petista durante a campanha. “A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”, escreveu Lula.

As relações entre Brasil e Argentina podem entrar em rotas de colisão após a vitória de Milei. Antes do primeiro turno, o candidato que se tornou vencedor no país vizinho chamou Lula de “comunista corrupto” e disse que dispensaria qualquer relação diplomática com o governo brasileiro. Próximo a Jair Bolsonaro, colocou em dúvida a lisura da vitória petista em 2022. O discurso foi amenizado após Sergio Massa surpreender e liderar no primeiro turno. A economista Diana Mondino, provável ministra das Relações Exteriores da Argentina, assegurou que as relações entre os dois países serão preservadas. No entanto, Milei ainda culpou Lula pela agressiva campanha de seu adversário, instituindo clima de medo em caso de vitória do anarcocapitalista.