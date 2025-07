Lula e Milei fazem discursos contrastantes na Cúpula do Mercosul

Presidente brasileiro disse que tarifa externa comum blinda países do bloco de ‘guerras comerciais alheias’; argentino defende guinada em direção à liberdade comercial

Matias Martín Campaya/EFE Da esquerda para a direita, os presidentes Santiago Peña (Paraguai), Maria José Pinto (Equador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Alberto van Klaveren (Chile), Luis Arce (Bolívia) e Yamandú Orsi (Uruguai), durante a cúpula do Mercosul



A 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada nesta quinta-feira (3) em Buenos Aires, foi marcada por discursos contrastantes dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Javier Milei (Argentina). Ao assumir a presidência temporária do bloco, Lula enfatizou a importância do Mercosul como um porto seguro em um cenário global instável, enquanto Milei defendeu uma guinada em direção à “liberdade comercial”, sem descartar a atuação individual da Argentina.

O presidente brasileiro destacou que o Mercosul é uma “casa com alicerces sólidos, capaz de suportar a força das intempéries”, ressaltando que o bloco protege seus membros de “guerras de comércio exterior” e os credencia como “parceiros confiáveis” no cenário global. Para Lula, a união aduaneira e a Tarifa Externa Comum são mecanismos essenciais de proteção e integração.

“Quando o mundo se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio onde nos sentimos seguros. Para o Brasil, o Mercosul é esse lugar”, declarou o petista. “Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda de guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo com parceiros confiáveis”, acrescentou.

Em contrapartida, Milei, ao deixar a presidência temporária, argumentou que o Mercosul deve deixar de ser um “escudo que nos protege do mundo” e se tornar uma “lança que nos permite entrar efetivamente nos mercados globais”. O líder argentino, que já ventilou a possibilidade de saída do bloco, defendeu a flexibilização das regras e a inclusão de mais itens nas excepcionalidades das tarifas comuns, visando maior liberdade comercial para os membros.

Apesar da passagem de comando, Lula e Milei não tiveram um encontro bilateral. A relação entre os dois chefes de Estado, marcada por divergências ideológicas e críticas públicas de Milei a Lula durante a campanha eleitoral argentina, tem sido conduzida de forma pragmática pelas chancelarias. Enquanto o brasileiro se reuniu com os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, e da Bolívia, Luis Arce, Milei teve encontros com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e do Panamá, José Raúl Mulino. A agenda de Lula incluiu ainda uma visita à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, um sinal adicional do distanciamento entre os dois líderes.

Prioridades brasileiras: Fortalecimento interno e olhar para a Ásia

Lula delineou cinco pilares para a presidência brasileira do Mercosul:

Fortalecimento do comércio: incentivar o uso de moedas locais nas transações e incluir os setores automotivo e açucareiro na união aduaneira.

incentivar o uso de moedas locais nas transações e incluir os setores automotivo e açucareiro na união aduaneira. Enfrentamento das mudanças climáticas e transição energética: promover a agricultura sustentável e o papel da América do Sul na transição energética, com a COP 30 em Belém como vitrine.

promover a agricultura sustentável e o papel da América do Sul na transição energética, com a COP 30 em Belém como vitrine. Desenvolvimento tecnológico: buscar parcerias e soberania digital na região, com foco em Inteligência Artificial.

buscar parcerias e soberania digital na região, com foco em Inteligência Artificial. Combate ao crime organizado: intensificar a cooperação regional contra o tráfico, crimes ambientais e corrupção.

intensificar a cooperação regional contra o tráfico, crimes ambientais e corrupção. Promoção dos direitos dos cidadãos: retomar a Cúpula Social e a Cúpula Sindical do Mercosul.

O presidente brasileiro também destacou a necessidade de o Mercosul olhar para a Ásia, considerada o “centro dinâmico da economia mundial”, buscando maior aproximação com países como Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia. Lula expressou confiança de que os acordos de livre comércio com a União Europeia e a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio, composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein) serão assinados até o final do ano.

A conclusão das negociações com a EFTA foi anunciada na quarta-feira (2), e o acordo, que visa criar uma zona de livre comércio com quase 300 milhões de pessoas e um PIB combinado de mais de US$ 4,3 trilhões, está em fase de revisão. O presidente brasileiro também afirmou que pretende avançar nas negociações com Canadá, Emirados Árabes Unidos, Panamá e República Dominicana, além de atualizar os acordos com Colômbia e Equador.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA