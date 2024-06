Lula e outros líderes mundiais parabenizam Claudia Sheinbaum após vitória histórica no México

Doutora em engenharia ambiental se tornou primeira mulher a vencer eleição presidencial no país; Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Justin Trudeau e Ursula von der Leyen foram algumas das autoridades que a felicitaram

Mário Guzmán/EFE Claudia Sheinbaum cumprimenta apoiadores na na praça Zócalo, na Cidade do México



Claudia Sheinbaum recebeu congratulações de líderes do mundo todo após vencer as eleições no México. Países como Costa Rica, Colômbia, Bolívia, Cuba, Venezuela e Canadá expressaram felicitações à nova presidente eleita. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que ficou “muito feliz” com a vitória de Sheinbaum porque ela “representa o meu grande companheiro López Obrador, que fez um governo extraordinário”. Xiomara Castro, presidente de Honduras, também enviou seus cumprimentos, destacando a importância da representatividade feminina na política. Com um doutorado em engenharia ambiental, Sheinbaum, de 61 anos, promete dar continuidade ao trabalho de seu mentor, o atual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ela obteve entre 58% e 60% dos votos, segundo a contagem do INE, órgão eleitoral mexicano, marcando a maior votação em uma eleição presidencial desde o fim da hegemonia do PRI.

Diversos líderes latino-americanos parabenizaram Sheinbaum, ressaltando a importância de sua eleição para a região. O presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, e o presidente da Bolívia, Luis Arce, destacaram a “vitória histórica” da primeira mulher a assumir a presidência do México. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também parabenizou a “eleição progressista” de Sheinbaum. Nicolás Maduro, da Venezuela, e Miguel Diaz-Canel Bermudez, de Cuba, enviaram mensagens de felicitação à nova presidente, que também é de esquerda. Além dos líderes latino-americanos, figuras internacionais como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizaram Sheinbaum por sua eleição histórica.

