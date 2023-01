Lula gigante é flagrada por mergulhadores em registro raro

Animal vive nas águas ao redor do Japão e pode chegar à praia, mas dificilmente é visto por seres humanos

Miki Tanaka/AFP A lula foi encontrada no mar do Japão



Um casal de nadadores registrou um momento raro durante um mergulho no mar do Japão. Os mergulhadores filmaram uma lula de 2,5 metros na cidade de Toyooka. Yosuke Tanaka e a esposa Miki operam uma empresa de mergulho na cidade, na região de Hyogo, e foram alertados sobre a lula por um vendedor de equipamentos de pesca, que a avistou em uma baía. Juntos, foram atrás do animal e tiveram a sorte de estar frente a frente com a lula, que se movia lentamente e aparentava estar enfraquecida, com a pele descascando. As lulas gigantes vivem nas águas ao redor do Japão e, em determinadas ocasiões, podem chegar à praia. No entanto, é raro que seres humanos as vejam vivas na natureza.

*Com informações da AFP