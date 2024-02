Lula lamenta morte de Piñera: ‘Surpreso e triste’

Ex-presidente do Chile morreu após a queda de helicóptero que pilotava na tarde desta terça-feira, 6

JULIA MACEDO / AFP O então presidente do Chile, Sebastian Piñera (E), e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, juntos em foto de 2010, no Palácio do Itamaraty, em Brasília



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte repentina de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, na tarde desta terça-feira, 6, em um acidente de helicóptero. “Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda”, escreveu Lula, em publicação nas redes sociais.

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu em um acidente de helicóptero na região central do Chile na tarde desta terça-feira, 6. Informações preliminares dizem que quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu Lago Ranco, um balneário situado 920 km ao sul de Santiago. “Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do ex-presidente da república do Chile, Sebastian Piñera Echeñique”, informou, em comunicado, o escritório do ex-presidente.