Lula participará de encontros sobre democracia, clima e Palestina em Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, na próxima semana, de encontros para debater a democracia, questões climáticas e a busca por uma solução pacífica para a Palestina durante sua estadia em Nova York. Os eventos ocorrerão à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Como é de praxe, o presidente brasileiro fará o discurso de abertura no evento, no dia 23. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores na manhã desta segunda-feira (15). Antes do evento principal da viagem do presidente aos Estados Unidos, Lula participa da abertura da semana do clima, no dia 22. O evento tem como objetivo discutir mudanças para combater a crise climática e a transição energética.

No mesmo dia, o petista participa da reunião promovida pelos governos da França e da Arábia Saudita em relação à Palestina. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o país reconheceria o Estado da Palestina em setembro. Na última sexta-feira (12), a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Declaração de Nova York, com o objetivo de estimular uma solução de dois Estados para o conflito na Faixa de Gaza.

“Hoje, sob a liderança da França e da Arábia Saudita, 142 países adotaram a Declaração de Nova York sobre a implementação da Solução de Dois Estados. Juntos, estamos traçando um caminho irreversível rumo à paz no Oriente Médio”, disse Macron, nas redes sociais na última semana. “França, Arábia Saudita e todos os seus parceiros estarão em Nova York para tornar este plano de paz uma realidade na Conferência sobre a Solução de Dois Estados”.

No dia seguinte à Assembleia Geral da ONU, Lula presidirá um encontro sobre democracia. Discussões sobre multilateralismo e defesa da democracia mundo afora farão parte do debate realizado em Nova York.

Ainda no dia 24, o presidente brasileiro participa da Cúpula das NDCs (sigla em inglês que se refere às Contribuições Nacionalmente Determinadas, compromissos que os países assumem para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa). O evento é organizado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. O objetivo do encontro é promover um debate sobre as dificuldades de cumprimento desses compromissos nacionais e o que é possível fazer para melhorar as respostas coletivas dos países.

Lula viaja no fim de semana aos Estados Unidos e deve retornar após essas agendas. Segundo o Itamaraty, não estão definidas todas as reuniões bilaterais que o presidente brasileiro terá com chefes de Estado de outros países durante a sua estadia em Nova York. A única já confirmada é com o secretário-geral da ONU, logo antes da participação de Lula na abertura da Assembleia Geral.

