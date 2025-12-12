Lula pediu remoção da Lei Magnitsky em conversa recente com Trump

Na última conversa entre os dois, presidente do Brasil fez apelo ao republicano para que a aplicação lei contra ministro Alexandre de Moraes fosse revogada

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Lula e Trump conversaram por telefone no dia 2 de dezembro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o Donald Trump sobre a possibilidade da revogação da Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele. A conversa foi por telefone no dia 2 de dezembro. Nesta sexta-feira, o governo amerciano anunciou que tanto o magistrado como sua mulher, Viviane Barci, foram retirados da lista de sancionados.

No telefonema, que durou cerca de 40 minutos, o principal tema abordado foi o combate mútuo contra organizações criminosas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. No entanto, segundo fonte, Lula comentou as tarifas norte-americanas de 40% que ainda vigoram contra os manufaturados brasileiros e, nessa esteira de negociações, também mencionou a importância da revogação desta sanção contra o ministro do STF.

Dias depois, ainda de acordo com interlocutores, o Planalto foi avisado pela Casa Branca que o pedido de Lula seria atendido nos próximos dias. A oficialização foi vista como vitória do Palácio Planalto. Desde que Lula se encontrou com Trump na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, o governo brasileiro tenta remover todas as sanções aplicadas pelos norte-americanos.