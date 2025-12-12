Jovem Pan > Notícias > Mundo > Lula pediu remoção da Lei Magnitsky em conversa recente com Trump

Lula pediu remoção da Lei Magnitsky em conversa recente com Trump

Na última conversa entre os dois, presidente do Brasil fez apelo ao republicano para que a aplicação lei contra ministro Alexandre de Moraes fosse revogada

  • Por Igor Damasceno
  • 12/12/2025 15h43 - Atualizado em 12/12/2025 15h47
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Lula e Trump Lula e Trump conversaram por telefone no dia 2 de dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o Donald Trump sobre a possibilidade da revogação da Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele. A conversa foi por telefone no dia 2 de dezembro. Nesta sexta-feira, o governo amerciano anunciou que tanto o magistrado como sua mulher, Viviane Barci, foram retirados da lista de sancionados.

No telefonema, que durou cerca de 40 minutos, o principal tema abordado foi o combate mútuo contra organizações criminosas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. No entanto, segundo fonte, Lula comentou as tarifas norte-americanas de 40% que ainda vigoram contra os manufaturados brasileiros e, nessa esteira de negociações, também mencionou a importância da revogação desta sanção contra o ministro do STF.

Dias depois, ainda de acordo com interlocutores, o Planalto foi avisado pela Casa Branca que o pedido de Lula seria atendido nos próximos dias. A oficialização foi vista como vitória do Palácio Planalto. Desde que Lula se encontrou com Trump na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, o governo brasileiro tenta remover todas as sanções aplicadas pelos norte-americanos.

