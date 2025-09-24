Lula se encontra com Zelensky, defende ‘solução realista’ para conflito com Rússia e diz não ver saída militar para a guerra

Presidente brasileiro cobrou maior engajamento da ONU no processo de mediação e destacou a importância de iniciativas de diálogo já realizadas em Istambul, Alasca e Washington

Roberto Stuckert/ PR Lula se reuniu com Zelensky em Nova York



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (24) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O encontro, solicitado por Kiev, durou cerca de uma hora e marcou um gesto de reaproximação diplomática entre os dois países após momentos de tensão nos últimos anos. Na reunião, Lula reiterou que não acredita em uma solução militar para o conflito e defendeu um cessar-fogo como primeiro passo para negociações mais amplas.

O presidente brasileiro cobrou maior engajamento da ONU no processo de mediação e destacou a importância de iniciativas de diálogo já realizadas em Istambul, Alasca e Washington. Ele também mencionou o “Grupo de Amigos da Paz”, formado por Brasil e China, como instrumento de apoio a uma saída diplomática. O presidente defendeu uma “solução realista” pela negociação, já que entende que não haverá uma “solução militar” para a guerra.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Zelensky, por sua vez, agradeceu a postura brasileira e disse ter recebido “sinais claros de apoio” ao cessar-fogo. Em declaração após o encontro, afirmou que Lula se comprometeu a “fazer o máximo possível para aproximar a paz” entre Ucrânia e Rússia. O líder ucraniano acrescentou que o diálogo também abordou temas econômicos e comerciais, com a expectativa de continuidade nas conversas.