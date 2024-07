Lula se pronuncia sobre fala de Maduro: ‘Eles que elejam os presidentes que quiserem’

Durante cerimônia de anúncio de investimentos em obras na Via Dutra e Rio-Santos, na manhã desta sexta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem motivos para ter desavenças com a Venezuela, Nicarágua e Argentina, bem como não há razões para interferir no processo das eleições de outros países. Segundo o mandatário, “todo mundo gosta do Brasil” e “o Brasil tem que gostar de todo mundo”. “Uma coisa que o Brasil tem que ninguém tem: não tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe”, afirmou durante seu discurso. “Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer com Nicarágua? Por que eu vou querer com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado, o que que o Brasil ganha e o que que o Brasil perde nesta relação”, completou o presidente.

As falas do petista vieram como resposta a Nicolás Maduro, candidato à reeleição na Venezuela, que declarou na última quinta-feira (18), que pode ter “banho de sangue” e “guerra civil” no país caso ele não ganhe a votação. Apesar dos comentários feitos nesta manhã por Lula, o governo brasileiro não havia se manifestado anteriormente sobre as afirmações de Maduro.