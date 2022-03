Macedônia do Norte anuncia expulsão de cinco diplomatas russos

Anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira, 28; outros países como Estados Unidos e Polônia também expulsaram diplomatas russos

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/ KREMLIN POOL/SPUTNIK Representantes do Kremlin foram expulsos nesta segunda-feira, 28, e devem deixar o país em cinco dias



A Macedônia do Norte anunciou que ordenou a expulsão de cinco diplomatas russos. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira, 28. “Os [diplomatas] da lista estavam realizando atividades contrárias à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas”, disse a pasta em comunicado, fazendo referência ao tratado que inclui acordo relacionados a protocolos diplomáticos. Com a decisão, os representantes da Rússia têm cinco dias para deixar o país. Outros países já tomaram medidas parecidas nos últimos dias, incluindo Estados Unidos, Polônia e os países bálticos. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, a Macedônia do Norte seguiu os passos da União Europeia e sancionou a Rússia, classificando-a como “Estado hostil”. O país foi o último a ser incorporado à Otan, em março de 2020.

*Com informações da AFP