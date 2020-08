Ex-presidente da Argentina, Macri desembarca na Suíça para começar sua trajetória na Fifa 

Maurício Macri foi nomeado presidente executivo da Fundação Fifa em janeiro de 2020

Ex-presidente da Argentina, Maurício Macri desembarcou em Zurique, na Suíça, nesta terça-feira, 18, para começar a sua trajetória como presidente executivo da Fundação Fifa, cargo que ele foi nomeado em janeiro, logo após o término do seu mandato. Acompanhado pela esposa Juliana Awada e pela filha Antonia, Macri chega à sede da entidade máxima de futebol após ficar em isolamento obrigatório na França. Agora, ele começará a se reunir com os demais dirigentes para entender quais serão suas responsabilidades no órgão.

Até o momento, a Fifa ainda não divulgou qual será a função de Macri na fundação, que foi fundada em 2018 e é definida como uma “entidade independente, com o objetivo de contribuir para a promoção da mudança social positiva e arrecadar fundos para a reabilitação e reconstrução de infraestruturas desportivas danificadas ou destruídas em todo o mundo”, de acordo com o site da própria Fifa.

Atualmente, o portal também informa que o Conselho dessa instituição de caridade tem a autoridade máxima da FIFA, Gianni Infantino, como presidente do Conselho da Fundação. Também incluídas como membros estão Sonia Fulford (membro da Fundação e primeira mulher a ser eleita presidente da Federação de Futebol das Ilhas Turks e Caicos) e Lydia Nsekera (membro da Fundação, do Conselho da FIFA e que foi presidente da Federação de Futebol do Burundi por nove anos). Além delas, Macri também terá a companhia de outras figurantes importantes do futebol, o ex-jogador de futebol francês Youri Djorkaeff, que atua como diretor esportivo da fundação.

No “relatório de atividades” de 2018, a FIFA informa que forneceu uma quantia inicial de 4,4 milhões de dólares como apoio financeiro para o lançamento da Fundação, mas também existem várias outras fontes de financiamento, como doações, heranças, legados ou presentes de todo tipo.