Macron abre vantagem nas pesquisas sobre Le Pen antes do segundo turno na França

Atual presidente e candidata participarão de um debate na quarta-feira, 20; decisão do pleito acontecerá no domingo, 24, e o vencedor comandará o país pelos próximos cinco anos

TOBIAS SCHWARZ / AFP / POOL - 25/01/2022 Emmanuel Macron, presidente da França, está em vantagem nas pesquisas eleitorais sobre a candidata Marine Le Pen



O atual presidente da França, Emmanuel Macron, ampliou sua vantagem sobre a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, nos últimos levantamentos divulgados nesta terça-feira, 19. O instituto Ipsos apontou que ocorrerá uma vitória de Macron com 56,5% dos votos válidos – 0,5% acima da última pesquisa divulgada na sexta-feira, 15. Já a Opinionway afirma que o governo da França será comandado novamente por Macron pelos próximos cinco anos com 56% da preferência do eleitorado – 2 pontos percentuais acima da última pesquisa também divulgada na sexta. Com a decisão agendada para ocorrer no domingo, 24, ambos farão o último debate eleitoral amanhã.

Em encontro com eleitores, Marine disse que irá se preparar para o embate em sua casa, “como faço para todos os debates”. Já Macron, aproveitou o início da semana para conceder entrevistas à rádios locais e traçou um comparativo do futuro da França com acontecimento históricos de outros países. Para o político, o alto número de abstenções que as pesquisas indicam ocorrer é um cenário que preocupa e pode decidir a eleição de maneira favorável à extrema-direita. “Pensem no que falavam os cidadãos britânicos algumas horas antes do Brexit ou nos Estados Unidos antes da votação em (Donald) Trump: ‘Não vou comparecer, qual o sentido?’ Posso dizer que no dia seguinte se arrependeram”, ressaltou o mandatário.