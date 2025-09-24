Macron aplaude ‘mensagem muito clara’ de Trump sobre a Ucrânia

Presidente francês destaca que os países da Otan devem responder com mais firmeza em caso de ‘novas provocações russas’

O presidente francês, Emmanuel Macron, aplaudiu, nesta quarta-feira (24), a “mensagem muito clara” do colega americano, Donald Trump, sobre a Ucrânia, qualificando-a de uma evolução “muito importante”, pois Kiev “precisa de equipamento e apoio americano”. Na terça-feira (23), após se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Trump afirmou que a Ucrânia poderia recuperar todo o seu território perdido para a Rússia, em uma guinada de 180 graus em seu posicionamento sobre a guerra.

“É uma mensagem muito clara do presidente americano para dizer que a Rússia é, sem dúvida, mais fraca e frágil do que muitos têm dito”, afirmou Macron em uma entrevista à emissora France 24 e à rádio RFI, comemorando a “nova perspectiva” dos Estados Unidos sobre a Ucrânia.

Na mesma entrevista em Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU, o presidente francês afirmou que os países da Otan devem responder com mais firmeza em caso de “novas provocações russas”, especialmente em seu flanco oriental, mas sem “abrir fogo”. “Isto significa que se alguém te provocar de novo, você deve reagir com um pouco mais força”, disse Macron. Isto não quer dizer que “vamos abrir fogo”, acrescentou o presidente francês, contradizendo neste ponto o colega americano, Donald Trump.

Na segunda-feira (22), a Dinamarca teve que fechar o aeroporto de Copenhague após o sobrevoo de drones de origem desconhecida. E no começo do mês, Polônia, Romênia e Estônia denunciaram a violação de seu espaço aéreo por dispositivos russos.

