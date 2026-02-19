Macron convida Lula para participar da Cúpula do G-7

Evento ocorrerá em Évian-les-Bains, na França, de 15 a 17 de junho

Ricardo Stuckert / PR Lula e Macron conversaram em Nova Délhi, na Índia



O presidente da França, Emmanuel Macron, convidou oficialmente o presidente Lula (PT) para participar da próxima Cúpula do G-7, o grupo que reúne algumas das principais economias do mundo. O convite foi formalizado nesta quinta-feira (19), durante uma reunião bilateral entre os dois chefes de Estado em Nova Déli, na Índia.

Neste ano, o encontro do G7 será sediado pela própria França e está programado para ocorrer nos dias 15 e 16 de junho, na cidade de Evian-les-Bains. Lula e Macron se reuniram paralelamente à 4ª Cúpula de Impacto em Inteligência Artificial, evento organizado pelo governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Além do convite, Lula e Macron discutiram o aprofundamento da cooperação bilateral em áreas como defesa, ciência e tecnologia. Também trataram do combate a crimes transnacionais na região de fronteira entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa, território ultramarino da França. Entre os desafios citados estão o narcotráfico e o garimpo ilegal.

Na área econômica, os dois presidentes destacaram o crescimento do comércio entre os países. De acordo com o governo federal, o intercâmbio bilateral atingiu US$ 10,3 bilhões no ano passado, considerado um recorde na relação comercial entre Brasil e França.

Os líderes ainda conversaram sobre temas globais, como segurança internacional e os impactos da inteligência artificial, principal assunto do evento realizado na capital indiana.