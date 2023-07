Macron diz a Zelensky que espera progressos sobre a Ucrânia em cúpula da Otan

Presidente francês afirmou também esperar que os aliados assegurem um apoio duradouro à defesa de Kiev

Michel Euler / POOL / AFP Presidente da França, Emmanuel Macron conversou nesta terça-feira, 4, com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky



O presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou ao líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que espera progressos nos laços entre a Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) e a Ucrânia na próxima cúpula da Aliança. De acordo com fontes do Palácio do Eliseu, Macron e Zelensky conversaram por telefone nesta terça-feira, 4, e analisaram a situação militar, a ajuda francesa e a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, assim como a cúpula da Otan dos dias 11 e 12 deste mês, em Vilnius. Além de reiterar a sua esperança de que a cúpula reforce os laços da Otan com a Ucrânia, Macron disse também esperar que os aliados assegurem um apoio duradouro à defesa de Kiev. Ambos discutiram a situação militar, com a lenta progressão da contraofensiva ucraniana lançada há pouco mais de um mês, bem como a assistência material francesa. Os presidentes discutiram também a situação na usina de Zaporizhzhia, a maior da Europa com seis reatores, ocupada por tropas russas desde pouco depois da invasão em fevereiro de 2022. Macron reiterou o seu total apoio aos esforços do diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, para evitar uma maior deterioração da situação. No Twitter, Zelensky escreveu que a conversa foi “útil e produtiva”, acrescentando que discutiram “a situação na Rússia e no campo de batalha”. “Compartilhamos as nossas expectativas para a cúpula da Otan em Vilnius e discutimos as futuras garantias de segurança para a Ucrânia”, acrescentou. O líder ucraniano disse ter avisado Macron que as tropas de ocupação estão preparando provocações perigosas na usina nuclear de Zaporizhzhia. “Concordamos em manter a situação sob o máximo controle, juntamente com a AIEA”, declarou.

*Com informações da EFE.