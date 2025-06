Macron diz que tentativa de mudança de regime no Irã gerará ‘caos’

Presidente francês também afirmou que Trump tem um papel fundamental para retomar os canais diplomáticos com Teerã e considerou que seu contraparte americano apoia um cessar-fogo

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Macron fez essa declaração durante a cúpula do G7 no Canadá



O presidente da França, Emmanuel Macron, advertiu nesta terça-feira (17) que qualquer tentativa de mudar o regime no Irã resultará em “caos”, no quinto dia de intensos ataques entre Israel e a República Islâmica. Macron fez essa declaração durante a cúpula do G7 no Canadá, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que os Estados Unidos não matarão o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, “pelo menos por enquanto”. O presidente francês também afirmou que Trump tem um papel fundamental para retomar os canais diplomáticos com Teerã e considerou que seu contraparte americano apoia um cessar-fogo entre Irã e Israel.

“Acredito que precisamos que os Estados Unidos tragam todos de volta à mesa” de negociações, expressou. Macron também anunciou um conselho de segurança e defesa na quarta-feira, no Palácio do Eliseu.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias