Macron é alvo de tomates em primeiro evento público após reeleição; veja vídeo

Líder francês não foi atingido e continuou cumprindo seu compromisso; essa não é a primeira vez que ele é atacado

BENOIT TESSIER / POOL / AFP Emmanuel Macron realiza primeiro evento público após vencer a eleição na França



O presidente da França, Emmanuel Macron, foi alvo de tomates nesta quarta-feira, 27, enquanto participava do primeiro evento público após reeleição. O líder francês estava passando pelo mercado de Cergy-Pontoise e conversava com transeuntes quando uma saco cheia de tomates foi arremessada em sua direção. Macron não foi atingido e permaneceu dialogando com as pessoas ao redor. Entretanto, o serviço de segurança do chefe de Estado abriu rapidamente um guarda-chuvas para protegê-lo. O resto do deslocamento foi realizado em um ambiente descontraído, com muitas pessoas desejando se aproximar do presidente. Essa não é a primeira vez que o líder francês é atacado. No ano passado ele levou um tapa no rosto e foi atingido por um ovo durante suas visitas a cidades do interior do país.

Macron foi reeleito presidente da França após derrotar a candidata de extrema-direita Marine Le Pen com 58,54% dos votos contra 41,46%. A reeleição era algo que não acontecia no país há 20 anos. Para o segundo mandato, ele aposta em uma França “mais independente” no nível energético, agrícola e militar, até transformar o país em uma nação menos dependente de terceiros, dentro de uma União Europeia “mais forte”. Outros pontos importantes da sua proposta de governo são: reduções de impostos de 15 bilhões de euros, aumento da aposentadoria para 65 anos, reformas no seguro-desemprego e mercado de trabalho, investimento em energia ecológica, alcançar a neutralidade carbônica até 2050 e relançamentos de reatores nucleares.