Macron entra na brincadeira e compartilha meme de encontro com Lula: ‘Foi um casamento’

Em uma publicação nas redes sociais, líder francês disse que vinda ao Brasil marca um novo capítulo entre os dois países

Reprodução/X/@meltedvideos Encontro de Lula e Macron rendem memes na internet



O presidente da França, Emmanuel Macron, usou a brincadeira feita pelos brasileiros nas redes sociais para compartilhar o relato sobre sua primeira visita ao Brasil. Em uma publicação no X (antigo Twitter) ele compartilhou um dos memes desencadeados pelo seu encontro com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!”, escreveu o francês.

Macron e Lula se encontraram na terça-feira (26) em Belém, onde discutiram questões climáticas e preservação ambiental. O encontro dos dois rendeu uma série de memes nas redes sociais, com as pessoas dizendo que as fotos tiradas estão mais parecidas com um ensaio pré-casamento. ” Acabamos de inaugurar um novo capitulo na nossa relação! Viva a amizade entre o Brasil e a França!”, escreveu o francês. O encontro entre os líderes que durou três dias, foi anunciado um programa de investimento de 1 bilhão de euros para a bioeconomia da Amazônia e da Guiana.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França ! Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

Confira na íntegra a declaração:

Em Belém, pudemos caminhar juntos por essa Amazônia compartilhada e confirmar nossa determinação comum de lutar pelas florestas e pelas pessoas.

Vimos no Rio a força da nossa cooperação no setor da defesa, com o lançamento do Tonelero, o terceiro submarino da nossa parceria.

Tivemos discussões extremamente proveitosas com o mundo econômico, cultural e intelectual em São Paulo.

Estabelecemos uma meta imortante para abril de 2025: retomar as temporadas interculturais entre o Brasil e a França.

Também decidimos aumentar os intercâmbios científicos, artísticos e estudantis.

Planejamos aumentar o número de estudantes brasileiros na França para 8.000 até 2026, atualmente são 5.000, e desenvolver o bilinguismo com novas seções de língua francesa e portuguesa.

Sua eleição, querido Lula, e a maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significam muito para nós.

Acreditamos na democracia.

Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso.

Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum.

Acabamos de inaugurar um novo capitulo na nossa relação!

Viva a amizade entre o Brasil e a França!