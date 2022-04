Macron pede ‘mobilização geral’ para reeleição na França

Atual presidente francês tem 28,5% das intenções de voto, seguido por Le Pen com 22%

EFE Emmanuel Macron busca reeleição na França



Aos gritos de “mobilização geral”, o presidente da França, Emmanuel Macron, buscou fortalecer sua reeleição neste sábado, 2, diante de milhares de apoiadores. No momento as pesquisas apontam uma chance para Marine Le Pen, da direita, dias antes do primeiro turno. “Não quero arrogância nem derrotismo, quero uma mobilização geral!”, exortou o presidente. Macron tem 28,5% das intenções de voto, seguido por Le Pen com 22% e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon com 15%. Nas previsões de um possível segundo turno, sua vantagem é reduzida para seis pontos contra a adversária. Esse duelo reproduziria o de 2017, quando Macron derrotou Le Pen por mais de 30 pontos (66% a 34%). Em seu discurso, Macron alertou sobre o “perigo extremista” e defendeu as medidas já tomadas para conter o aumento da inflação, mas prometeu um bônus de “poder de compra” de 6.000 euros para os trabalhadores se for reeleito. O atual presidente também convocou os indecisos a apoiá-lo.

*Com informações da AFP