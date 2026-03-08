Jovem Pan > Notícias > Mundo > Macron pede que Irã ‘cesse imediatamente’ ataques contra países do Oriente Médio

Macron pede que Irã ‘cesse imediatamente’ ataques contra países do Oriente Médio

O líder francês enfatizou a importância de reduzir a escalada militar e de preservar a estabilidade regional

  • 08/03/2026 17h13
O presidente francês Emmanuel Macron

Em mensagem na rede social X, o presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou a necessidade de que o Irã “cesse imediatamente” os seus ataques contra os países da região do Oriente Médio.

O líder francês enfatizou, ainda, a importância de reduzir a escalada militar e de preservar a estabilidade regional, enquanto a comunidade internacional acompanha com preocupação os recentes confrontos e trocas de ataques na região.

O presidente francês manteve conversas telefônicas com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio às tensões crescentes entre os dois países.

As conversas acontecem em um momento delicado, marcado pelo aumento das tensões entre o Irã e outros países do Oriente Médio, o que levanta temores de um conflito mais amplo. Macron segue liderando o único esforço diplomático para tentar interromper o conflito no Oriente Médio.

