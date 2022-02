Macron propõe cúpula entre Biden e Putin para discutir situação na Ucrânia e ambos aceitam

Segundo o governo francês, uma das condições para a realização do encontro é a Rússia não invadir o território ucraniano; reunião não tem data para acontecer

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/ POOL Encontro foi proposto pelo mandatário francês na noite deste domingo (horário de Brasília)



O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs a realização de uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir a situação na Ucrânia. O encontro foi proposto pelo francês na madrugada de segunda-feira (noite de domingo no horário de Brasília. Os dois mandatários aceitaram participar do encontro “em princípio”. Segundo o governo francês, a cúpula será um encontro com “todas as partes envolvidas” na situação e que “a segurança e a estabilidade estratégica na Europa” será abordada. Uma das condições impostas para a realização da cúpula é a Rússia não invadir a Ucrânia. Mais cedo neste domingo, 20, Macron e Putin conversaram por duas horas para tentar evitar um conflito armado na Ucrânia. Durante a noite, os dois mandatários voltaram a dialogar, em uma conversa que durou aproximadamente uma hora. A data para realização da cúpula não foi definida.

*Com informações da AFP