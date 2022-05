Macron toma posse do segundo mandato e promete uma ‘França mais independente’

Presidente recém eleito irá comandar o Palácio do Eliseu por mais cinco anos; candidato centrista derrotou Marine Le Pen, de extrema direita

TOBIAS SCHWARZ / AFP / POOL - 25/01/2022 Emmanuel Macron é o primeiro chefe de Estado a ser reeleito em 20 anos na França



Emmanuel Macron, recém eleito presidente da França, tomou posse para o seu segundo mandato à frente do Palácio Eliseu neste sabado, 7, e prometeu aos franceses que trabalhará “sem esforços” por um país mais independente. Em seu discurso, o líder centrista alegou que busca construir respostas aos desafios do nosso século. “Estou ciente da gravidade dos tempos”, disse. “Precisamos inventar juntos um novo método, longe de tradições e rotinas cansadas, com o qual possamos construir um novo contrato produtivo, social e ecológico. O tempo à frente será de ação resoluta para a França e para a Europa”, alegou. A posse ocorre pouco mais de um mês para as eleições legislativas franceses. Recentemente, Macron derrotou a candidata de extrema direita, Marine Le Pen, por 58,2% a 41,8% dos votos.