Maduro antecipa Natal para 1º de outubro na Venezuela

Essa não é a primeira vez em que o presidente toma essa decisão; em 2020, ele havia estabelecido o início das comemorações para 15 de outubro, e no ano seguinte, para 4 de outubro

Pedro Rances Mattey / AFP Tradicionalmente, o governo venezuelano aumenta a distribuição de alimentos e cestas básicas nas semanas que antecedem o Natal



Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, anunciou a antecipação do Natal para o dia 1º de outubro, em um contexto de crise política que se intensificou após as eleições de julho. Durante um discurso televisionado, ele declarou que o clima natalino já está presente. “É setembro e já cheira a Natal. E por isso, este ano, em homenagem ao povo combativo, em agradecimento a vocês, vou decretar o Natal para o dia 1º de outubro; chegou o Natal com paz, felicidade e segurança”, disse Maduro em discurso na televisão. Tradicionalmente, o governo venezuelano aumenta a distribuição de alimentos e cestas básicas nas semanas que antecedem o Natal. Essa não é a primeira vez que Maduro decide antecipar as festividades. Em 2020, ele havia estabelecido o início das comemorações para 15 de outubro, e no ano seguinte, para 4 de outubro.

A decisão de Maduro foi anunciada logo após a emissão de um mandado de prisão contra o opositor Edmundo González Urrutia, o que levanta questões sobre o contexto político em que essa medida foi tomada. O presidente também se referiu a um apagão que atingiu cerca de 80% do país, atribuindo a falha no sistema elétrico a uma suposta sabotagem por parte de seus adversários. Em sua fala, Maduro enfatizou que o ataque ao sistema elétrico teve um impacto negativo na economia do país, mas garantiu que a situação está sob controle e que a paz será mantida.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA