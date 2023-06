Maduro diz que Venezuela e Brasil vão retomar cooperação em segurança na fronteira

Segundo o presidente venezuelano, cooperação será ‘reativada’ para lutar contra os crimes transfronteiriço e tráfico de drogas

EFE/ André Coelho Presidente venezuelano visitou o presidente Lula nesta semana no Palácio do Planalto



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira, 31, que o país e o Brasil vão retomar a cooperação em segurança de fronteira. De acordo com ele, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, virá “em breve” ao território brasileiro para “estabelecer planos” nessa área. Maduro garantiu que a “cooperação fronteiriça em matéria de segurança” será “reativada” para a “luta contra o crime transfronteiriço, contra o tráfico de drogas e contra todos os fatores de criminalidade”. “Vamos reativá-la imediatamente com o Brasil, assim como a reativamos com a Colômbia. Em breve o general Padrino deve viajar ao Brasil para estabelecer planos de cooperação fronteiriça no mais alto nível de comunicação”, comentou Maduro durante um evento transmitido pelo canal estatal de televisão “VTV”. Essa cooperação, segundo o governante, tem como objetivo garantir uma “fronteira de paz, prosperidade, tranquilidade e coexistência” entre os dois países, que retomaram as relações com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência do Brasil em janeiro, após quatro anos de suspensão. Maduro e Lula se reuniram na segunda-feira, 29, no Palácio do Planalto, em Brasília, para onde o venezuelano viajou pela primeira vez em oito anos para participar de uma cúpula de líderes sul-americanos no dia seguinte. Durante a reunião, os dois líderes, acompanhados de suas respectivas equipes, estabeleceram “as bases de um novo mapa de cooperação” para “avançar na integração” de seus países em diferentes áreas, incluindo agricultura, indústria, comércio e energia, por meio de investimentos e “transferência de tecnologia”. Além disso, “foi estabelecida uma rota de trabalho para a recuperação e defesa da Amazônia”, acrescentou Maduro.

*Com informações da EFE.