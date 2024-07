Maduro promete ‘paz e estabilidade’ após ser declarado vencedor de eleições na Venezuela

‘Posso dizer diante do povo da Venezuela e do mundo: sou Nicolás Maduro Moros, presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela’, disse a apoiadores em discurso

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na madrugada desta segunda-feira (29), que “haverá paz, estabilidade e justiça” após ser proclamado como o vencedor das eleições de domingo (28), entre denúncias de irregularidades por parte da oposição. “Posso dizer diante do povo da Venezuela e do mundo: sou Nicolás Maduro Moros, presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela”, declarou Maduro diante de centenas de apoiadores no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. “Haverá paz, estabilidade e justiça. Paz e respeito à lei”, sentenciou.

Em um palco dentro do palácio presidencial de Miraflores, grupos musicais o receberam com canções em sua homenagem, diante de centenas de militantes. Todos vestiam jaquetas esportivas com a frase “Ganhou meu galo pinto”, em referência ao apelido com o qual o mandatário se identificou nos últimos meses: um galo forte, de briga, para se contrastar com González, a quem ele pintava como fraco. “Vamos Nico, vamos Nico!”, gritavam.

O presidente do CNE, Elvis Amoroso, afirmou em coletiva de imprensa que Maduro venceu com mais de 5 milhões de votos, cerca de 51%, para a sua reeleição, contra 49%, aproximadamente 4 milhões, do candidato opositor, Edmundo González Urrutia, representante da carismática e popular líder opositora María Corina Machado, impedida de se candidatar devido a uma inabilitação política. A votação foi encerrada às 18h00 (19h00 em Brasília) e a apuração começou por volta das 20h.

Maduro, de 61 anos, ocupa o cargo desde 2013, ungido pelo líder socialista Hugo Chávez pouco antes de sua morte. Com isso, Maduro se projeta para permanecer 18 anos no poder, até 2031. Apenas o ditador Juan Vicente Gómez terá governado mais que ele, com 27 anos (1908-1935).

